Enes'e büyük onur!

İspanya La liga'da haftanın en güvenilir oyuncusunun seçildiği ankette, Enes Ünal birinci oldu. Milli oyuncunun kısa sürede attığı 2 kritik golle kalitesini gösterdiği belirtildi.

20 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid mücadelesinde son 15 dakika oyuna girmiş ve 2 gol birden atarak takımının 2-1'lik galibiyetinde başrolü oynamıştı.

Enes'in bu sezon La Liga'da çıktığı 24 mücadelede 6 gol ve 3 asisti bulunuyor.

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