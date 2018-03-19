Enes'e büyük onur!
İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Milli yıldızımız Enes Ünal'ı haftanın oyuncusu seçti.
İspanya La liga'da haftanın en güvenilir oyuncusunun seçildiği ankette, Enes Ünal birinci oldu. Milli oyuncunun kısa sürede attığı 2 kritik golle kalitesini gösterdiği belirtildi.
20 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid mücadelesinde son 15 dakika oyuna girmiş ve 2 gol birden atarak takımının 2-1'lik galibiyetinde başrolü oynamıştı.
Enes'in bu sezon La Liga'da çıktığı 24 mücadelede 6 gol ve 3 asisti bulunuyor.
Fotomac.com.tr / Dış haberler / Özel
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:19
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
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Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
Enes'e büyük onur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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