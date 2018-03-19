Enes'e büyük onur! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Enes'e büyük onur!

    Enes'e büyük onur!

    İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Milli yıldızımız 'ı haftanın oyuncusu seçti.

    İspanya 'da haftanın en güvenilir oyuncusunun seçildiği ankette, birinci oldu. Milli oyuncunun kısa sürede attığı 2 kritik golle kalitesini gösterdiği belirtildi.

    20 yaşındaki oyuncu, mücadelesinde son 15 dakika oyuna girmiş ve 2 gol birden atarak takımının 2-1'lik galibiyetinde başrolü oynamıştı.

    Enes'in bu sezon La Liga'da çıktığı 24 mücadelede 6 gol ve 3 asisti bulunuyor.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler / Özel

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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