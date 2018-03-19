Enes Ünal Atletico'yu tek başına devirdi! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Atletico'yu tek başına devirdi!

    Enes Ünal Atletico'yu tek başına devirdi!

    'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta 'ın 2 golüyle 'i 2 - 1 mağlup etti.

    El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu damgasını vurdu. Konuk ekip , 20'nci dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74'üncü dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.
    Bu galibiyetle Villarreal puanını 47'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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