Emre Mor'lu Celta Vigo deplasmanda kayıp – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Emre Mor'lu Celta Vigo deplasmanda kayıp

    Emre Mor'lu Celta Vigo deplasmanda kayıp

    Emre Mor'un 90 dakika sahada kaldığı maçta Celta Vigo, 'e 3-0 yenildi.

    İspanya LaLiga'nın 28'inci haftasında Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda 'e 3-0 mağlup oldu.

    Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Griezmann, 56'ncı dakikada Vitolo ve 63'üncü dakikada Correa kaydetti.

    Milii futbolcu Emre Mor karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:17
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