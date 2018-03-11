Emre Mor'lu Celta Vigo deplasmanda kayıp
Emre Mor'un 90 dakika sahada kaldığı maçta Celta Vigo, Atletico Madrid'e 3-0 yenildi.
İspanya LaLiga'nın 28'inci haftasında Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda Atletico Madrid'e 3-0 mağlup oldu.
Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Griezmann, 56'ncı dakikada Vitolo ve 63'üncü dakikada Correa kaydetti.
Milii futbolcu Emre Mor karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:17
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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