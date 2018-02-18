Barcelona iki hafta sonra yeniden galip
La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek iki hafta süren galibiyet suskunluğuna son verdi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yendi.
Ipurua Stadı'nda oynanan mücadelede Eibar, La Liga lideri Barcelona'yı konuk etti. Katalan ekibi, 16. dakikada Luis Suarez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Barcelona'da 88. dakikada Jordi Alba, Messi'nin vuruşunda kaleciden seken topu ağlara gönderdi. Karşılaşma Katalan temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Eibar'ın Şilili oyuncusu Fabian Orellana, mücadelenin 66. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde iki hafta süren galibiyet suskunluğuna bu maçla son veren Barcelona, puanını 62 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken, Eibar 35 puanda kaldı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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