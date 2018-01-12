;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    için sert sözler: "Felaket"

    Emre Mor için sert sözler: "Felaket"

    son 16 turu rövanş maçında 'nın sahasında 'yu 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği mücadele sonrası İspanyol basınında için sert ifadeler kullanıldı.

    'nin iki gol bir asistle yıldızlaştığı maçta 5-0'a engel olamayarak elenen 'da maçın tamamında sahada kaldı.

    Hiçbir varlık gösteremeyen milli futbolcu için AS gazetesi editörlerinden Clement Garrido sert eleştirilerde bulundu.

    Emre Mor için 'felaketin en felaketi' ifadesini kullanan Garrido, 'Türk futbolcu hücumda ve savunmada korkunç bir oyun çıkardı' diye yazdı.



    Maçın yarım saatte bittiğini belirten Garrido, Emre Mor'un Celta tarihinin en pahalı ikinci transferi olduğunu hatırlattı ve '6 aydır Celta Vigo'da ancak hala ortalarda görünmüyor' yorumunu yaptı.

    Emre Mor'un hücumda takıma katkı veremediğini, savunmada ise ortalarda görünmediğini yazan Garrido 'Bu boş performans takımı için endişe yaratıyor' dedi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor için sert sözler: "Felaket" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN