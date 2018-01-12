Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Barcelona'nın sahasında Celta Vigo'yu 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği mücadele sonrası İspanyol basınında Emre Mor için sert ifadeler kullanıldı.
Lionel Messi'nin iki gol bir asistle yıldızlaştığı maçta 5-0'a engel olamayarak elenen Celta Vigo'da Emre Mor maçın tamamında sahada kaldı.
Hiçbir varlık gösteremeyen milli futbolcu için AS gazetesi editörlerinden Clement Garrido sert eleştirilerde bulundu.
Emre Mor için 'felaketin en felaketi' ifadesini kullanan Garrido, 'Türk futbolcu hücumda ve savunmada korkunç bir oyun çıkardı' diye yazdı.
Maçın yarım saatte bittiğini belirten Garrido, Emre Mor'un Celta tarihinin en pahalı ikinci transferi olduğunu hatırlattı ve '6 aydır Celta Vigo'da ancak hala ortalarda görünmüyor' yorumunu yaptı.
Emre Mor'un hücumda takıma katkı veremediğini, savunmada ise ortalarda görünmediğini yazan Garrido 'Bu boş performans takımı için endişe yaratıyor' dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:37
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Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 2
Yorum
Kartalpencesi evet evet biz de biliyoruz bu sene gol yollari sikintili hatta cenk in de gitmesiyle daha sikintili ama gelecekleri bir bekleyelim bakalim
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 4
Yorum
göz tudora yaptığın kumpasın altında eninde sonunda ezileceksin.tudorun ahı nutlaka tutacaktır.
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10 kulüp peşindeydi
Toplam 1
Yorum
satir bu hafta hettirik bekliyorum senden cenk bunu yapabielcek gücün ve yetenegin var herkes dumur olacak bekleiyn görün
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