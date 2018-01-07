Coutinho Barcelona'da
Barcelona, Coutinho transferini 160 milyon Euro bedelle sonlandırdı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmada 400 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtildi.
İngiliz basını, İspanyol ekibi Barcelona'nın, uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu için 160 milyon avro bonservis ödeyeceğini, bu rakamın Coutinho'yu Barcelona'nın en pahalı futbolcusu yaptığını kaydetti.
Katalan kulübü, sosyal medya hesabından Coutinho'ya "Hoş geldin" mesajı gönderdi.
Liverpool'un 2013 yılında Inter'den 13 milyon avroya renklerine bağladığı Coutinho, "Kırmızılar"da çıktığı 200 maçta 54 gole imza attı.
Brezilyalı futbolcu, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için Barcelona'nın son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
TRANSFER! Barcelona, Coutinho'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı. pic.twitter.com/iIxeAyq8Yr— Fotomaç (@fotomac) 6 Ocak 2018
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
Coutinho Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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