 Villarreal'den Enes Ünal açıklaması – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Villarreal'den Enes Ünal açıklaması

    Villarreal'den Enes Ünal açıklaması

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'in başkanı Fernando Roig, Levante'ye kiralık olarak giden milli futbolcu Enes Ünal'ın ara transfer döneminde takıma dönebileceğini söyledi.

    Başkan Roig, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Enes'in geleceğini görüşmek üzere toplanacaklarını belirterek, "Enes Ünal ile ilgili nihai kararı yönetim kurulu verecektir ama ben dönmesinden yanayım." ifadelerini kullandı.

    La Liga'da ilk sezonunu geçiren Enes Ünal, Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun izniyle 30 Ocak'ta Levante'ye kiralanmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Villarreal'in ara transferde Enes'i tekrar kadrosuna dahil etme hakkı bulunuyor.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:21
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