Villarreal'den Enes Ünal açıklaması
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'in başkanı Fernando Roig, Levante'ye kiralık olarak giden milli futbolcu Enes Ünal'ın ara transfer döneminde takıma dönebileceğini söyledi.
Başkan Roig, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Enes'in geleceğini görüşmek üzere toplanacaklarını belirterek, "Enes Ünal ile ilgili nihai kararı yönetim kurulu verecektir ama ben dönmesinden yanayım." ifadelerini kullandı.
La Liga'da ilk sezonunu geçiren Enes Ünal, Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun izniyle 30 Ocak'ta Levante'ye kiralanmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Villarreal'in ara transferde Enes'i tekrar kadrosuna dahil etme hakkı bulunuyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 20:21
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
Villarreal'den Enes Ünal açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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