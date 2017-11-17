Messi ve Ronaldo itirafı

La Liga Başkanı Javier Tebas'tan ilginç değerlendirme... Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye transferinin La Liga için olumsuz etkisi olduğunu itiraf eden Tebas, "Asıl büyük sorun Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo giderse yaşanır. Onlar, La Liga'yı büyüten oyuncular. Bizi bugünlere taşıyan isimler" diye konuştu.