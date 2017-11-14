 ‘Patrice beni çok üzdü’ – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    ‘Patrice beni çok üzdü’

    ‘Patrice beni çok üzdü’
    REAL Madrid'in yıldızı Karim Benzema, vatandaşı Patrice Evra'nın yaptığı hareketle kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Patrice büyük bir kariyere sahip ve bu duruma düşmesi bana acı verdi" diye konuştu. Benzema, zaman zaman Fenerbahçe'nin sezon başında almayı başaramamasına rağmen hale gündemine gelen PSG'li Ben Arfa'yi ise "Messi kalitesinde" diyerek övdü.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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