Wolverhampton Wanderers - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton Wanderers - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton Wanderers sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Wolverhampton Wanderers - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON WANDERERS - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton Wanderers - Arsenal maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports 3 kanalından canlı izleyebilirsiniz.