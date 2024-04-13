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Bournemouth 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) ManU rakibine diş geçiremedi!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Manchester United, konuk olduğu Bournemouth'a diş geçiremedi ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:12
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Bournemouth 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) ManU rakibine diş geçiremedi!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Bournemouth'un golleri 16. dakikada Dominic Solanke ve 36. dakikada Justin Kluivert'tan gelirken, Manchester United'in gollerini 31 ve 65. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

ENES ÜNAL 76'DA GİRDİ

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 76. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bournemouth bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, Manchester United puanını 50'ye çıkardı.

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