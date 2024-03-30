Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United - West Ham United maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 15:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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