Newcastle United 4-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Newcastle'dan tarihi geri dönüş!

Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, son 15 dakikasına 3-1 geride girdiği karşılaşmada rakibini 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 77. dakikalarda penaltıdan Alexander Isak ve 83 ile 90. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti.
West Ham United'ın 21. dakikada Michail Antonio, 45+10. dakikada Mohamed Kudus ve 48. dakikada Jarrod Bowen ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Öte yandan ev sahibi takımda Anthony Gordon, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Newcastle United bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, bu sezonki 10. yenilgisini alan West Ham United 44 puanda kaldı.