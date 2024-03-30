Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United 4-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Newcastle'dan tarihi geri dönüş!

Newcastle United 4-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Newcastle'dan tarihi geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United, son 15 dakikasına 3-1 geride girdiği West Ham United'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United 4-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Newcastle'dan tarihi geri dönüş!

Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, son 15 dakikasına 3-1 geride girdiği karşılaşmada rakibini 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 77. dakikalarda penaltıdan Alexander Isak ve 83 ile 90. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti.

West Ham United'ın 21. dakikada Michail Antonio, 45+10. dakikada Mohamed Kudus ve 48. dakikada Jarrod Bowen ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan ev sahibi takımda Anthony Gordon, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Newcastle United bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, bu sezonki 10. yenilgisini alan West Ham United 44 puanda kaldı.

DİĞER
Kanseri yenen Boğaç Aksoy son sağlık durumunu açıkladı! "Bomba gibiyim, kendime geldim"
31 Mart yerel seçim sonuçları il il Takvim.com.tr’de olacak: Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı
Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman?
Liverpool - Brighton maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (30 Mart)
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024? | 1 Nisan'da bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?
OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Cezası var mı, ne kadar?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! 18:31
Newcastle'dan tarihi geri dönüş! Newcastle'dan tarihi geri dönüş! 18:30
Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... 18:16
Marsilya - PSG maçı ne zaman? Marsilya - PSG maçı ne zaman? 16:55
Strasbourg - Rennes maçı ne zaman? Strasbourg - Rennes maçı ne zaman? 16:49
İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! 16:47
Daha Eski
Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu 16:33
Altay'ı bekleyen tehlikeyi duyurdu! Altay'ı bekleyen tehlikeyi duyurdu! 16:32
Tete şampiyonluk istiyor! Tete şampiyonluk istiyor! 16:24
Fırtına'da Konya mesaisi sürüyor! Fırtına'da Konya mesaisi sürüyor! 15:37
Le Havre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Le Havre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 15:36
Clermont - Toulouse maçı ne zaman? Clermont - Toulouse maçı ne zaman? 15:33