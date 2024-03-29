Brentford - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Manchester United maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.