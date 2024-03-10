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West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 12:00
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West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Burnley maçı 10 Mart Pazar günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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