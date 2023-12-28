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Arsenal 0 - 2 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United'ı konuk eden Arsenal, rakibine 2-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:17
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Arsenal 0 - 2 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tomas Soucek ve 55'te Konstantinos Mavropanos'tan geldi. Ayrıca konuk takım 90+5. dakikada Said Benrahma'nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Arsenal 30 puanda kaldı. Üst üste 3. galibiyetini alan West Ham United ise 33 puana yükseldi.

Ligin 20. haftasında Arsenal deplasmanda Fulham'la karşılaşacak. West Ham ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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