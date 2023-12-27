Everton - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Manchester City maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 23.15'te TOD TV ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.