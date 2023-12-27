Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Crystal Palace maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da TOD TV ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.