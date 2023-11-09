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Dumfries derbisi

Manchester United ve Chelsea, İnter’den ayrılacak olan Hollandalı sağ kanat oyuncusu için kapışmaya başladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Dumfries derbisi

Premier Lig'in bütçesi yüksek kulüpleri Manchester United ve Chelsea aynı oyuncuya talip oldu. İki dev ekip, kariyerini İnter'de sürdüren Denzel Dumfries'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İtalyan temsilcisi ile 1 yıl daha kontratı olan Hollandalı sağ kanat oyuncusu için pusuda bekliyorlar. İnter, Dumfries'e yeni kontrat önerecek. Ancak yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten tecrübeli oyuncunun kararı burada etkin rol oynayacak. Gitme ihtimalinin kalmasına göre yüksek olduğu düşünülüyor.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan temsilcisi, Denzel Dumfries'i takımda kalmaya ikna edemezse sezon sonunda satışına onay çıkacak. İnter'in orta sahanın hem sağında hem de bek pozisyonunda oynayabilen Dumfries için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli düşündüğü kaydedildi. Manchester United'ın da Chelsea'nin de kolaylıkla bu rakama çıkabilecekleri biliniyor. Sezon sonu yaklaşırken iki kulüp, Dumfries için yoğun çaba sarf edecek. Burada iki kulübün sezon sonunu nerede bitirdikleri ve gelecek projeleri de önemli yer tutuyor.

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