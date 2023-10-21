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Manchester City 2 - 1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, evinde Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Manchester City'nin golleri Julian Alvarez ve Erling Haaland'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 19:21
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Manchester City 2 - 1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manchester City, 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Brighton, 73. dakikada Ansu Fati ile farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 21'e yükselten Manchester City, liderliğini sürdürdü. Brighton ise 16 puanda kaldı.

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