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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da Jadon Sancho için flaş karar!

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United'da bir süre önce kadro dışı bırakılan isim Jadon Sancho için flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:33
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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da Jadon Sancho için flaş karar!

Kırmızı Şeytanlar'da kaybedilen Arsenal maçı sonrasında teknik direktör Erik ten Hag ile sosyal medya platformu üzerinden tartışan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho için çarpıcı bir karar alındı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞEMEYECEK

Daily Mail'de belirtilen habere göre geçtiğimiz günlerde takımla antreman yapmasına yasak getirilen ve takımdan ayrı bir şekilde bireysel antremanlarını gerçekleştiren Jadon Sancho için yeni bir karar daha alındı. 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu bundan sonra takımla birlikte antreman yapamamasının yanı sıra takım arkadaşlarıyla birlikte yemek yemesi ve konuşmasına da yasak getirildi.

82 MÜSABAKAYA ÇIKTI!

2021 yaz transfer döneminde 85 milyon euro bedel karşılığında transferi gerçekleşen Jadon Sancho, Kırmızı Şeytanlar'da 82 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 6 kere de gol pası verdi.

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