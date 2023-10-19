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Aston Villa'dan flaş Nicolo Zaniolo kararı!

Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan ve son dönemlerde adı sık sık yasa dışı bahis olaylarıyla anılan Nicolo Zaniolo ile iglili flaş bir gelişme yaşandı. Unai Emery West Ham maçı için oyuncuyla alakalı çarpıcı bir karar aldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:58 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:00
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Aston Villa'dan flaş Nicolo Zaniolo kararı!

Bahis olayları nedeniyle İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Zaniolo'nun Aston Villa'da aynı sıkıntıyı yaşamayacağı aktarıldı.

İngiliz medyasında yer alan habere gere; yasa dışı bahis soruşturması devam eden Zaniolo, pazar günü oynanacak West Ham United maçının kadrosunda kendine yer bulacak.

İngiliz kulübü yönetimi ve teknik heyeti ile görüşen İtalyan futbolcu, böyle bir suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Öte yandan Unai Emery'nin antremanlarını aksatmadan devam ettiren Zaniolo'ya kadroda yer vereceği aktarıldı.

Nicolo Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi yapmış olduğu açıklamada, "Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı. Bana bu kadarını anlattı. Pokre ve balckjack gibi oyunları yasadışı platformlarda yasak olduğunu bilmediği için oynamış olabilir. Her şey yakında açığa kavuşur." ifadelerini kullanmıştı.

Genç oyuncunun tablet veya telefonlarını incelemeye alan savcılık, futbolcu ile ilgili kararını kısa sürede verecek.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibi ile 9 maçta görev aldı.

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