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Burnley 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 00:05
Burnley 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Konuk ekip, 45. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. 1 puanlı Burnley ise 20. sırada kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.

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