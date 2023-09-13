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Darwin Nunez için sakatlık açıklaması

Liverpool'un yıldız oyuncusu Darwin Nunez'in, milli takım arasında sakatlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:58
Darwin Nunez için sakatlık açıklaması

Liverpool'da muhteşem Newcastle maçında geri döüşe damga vuran Darwin Nunez'in, Uruguay-Ekvador maçında sakatlandığı söylendi.

KASLARDA SORUN YAŞADI

Ekvador maçında devre arasında oyundan çıkan Darwin Nunez için Marcelo Bielsa, "Darwin maç içerisinde bazı sakatlık sorunları yaşadı ve bu onu fazlasıyla kısıtladı. Son maçta baskı ve atak yaparken zorlandığı için onu oyundan çıkarmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Liverpool önümüzdeki maçta Wolverhampton ile oynarken Jurgen Kloop'un santrforda Diego Jota'yla başlaması bekleniyor.

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