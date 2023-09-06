Manchester United Antony iddialarını kabul etti Polis soruşturmayı yürütüyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United yeni bir krizle karşı karşıya. Yaklaşık iki yıldır Mason Greenwood'un kız arkadaşına şiddet uygulaması sonucunda ortaya çıkan krizle boğuşan Kırmızı Şeytanlar, bu kez Antony'nin eski kız arkadaşına hamile olduğu dönemde şiddet uyguladığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Manchester United'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi ve Antony hakkında ortaya atılan iddiaların kabul edildiğini aktarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada polis soruşturmasının sürdüğü bilgisine yer verildi.

Manchester United'tan yapılan açıklamada şu şekilde:

Manchester United, Antony hakkındaki iddiaları kabul etmekte ve polisin soruşturma yürüttüğünü belirtmektedir.

Daha fazla bilgi edinilmedikçe kulüp başka bir yorum yapmayacaktır. Kulüp olarak bu konuyu ciddiyetle ele alıyor, bu iddiaların ve ardından yapılacak bildirimlerin istismardan kurtulanlar üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulunduruyoruz.