Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda Altay Bayındır da yer aldı

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda Altay Bayındır da yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır'ın ismi UEFA kadrosunda yer aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 17:54
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda Altay Bayındır da yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Manchester United, 25 kişilik listeyi UEFA'ya bildirirken yeni transferlerden milli kaleci Altay Bayındır da kadroda bulunuyor. B Listesi'nin ilk maç öncesi açıklanacağı ifade edildi.

Kırmızıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Sofyan Amrabat, Altay Bayındır, Casemiro, Diogo Dalot, Antony, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Anthony Martial, Lisandro Martinez, Andre Onana, Facundo Pellistri, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Tom Heaton, Scott McTominay, Marcus Rashford, Luke Shaw, Harry Maguire, Mason Mount, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka."

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş scoutu böyle görüntülendi! İşte izlediği oyuncu...
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular
Beşiktaş'a David Luiz müjdesi! Sözleşme imzaladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şok karar! Milli takım kadrosundan çıkartıldı
Haaland'a dev sözleşme!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023?
KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2023 | MEB ilanı yayınladı: İşte başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! F.Bahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! 16:51
Kaleye geçeceği maç belli oldu! Kaleye geçeceği maç belli oldu! 16:43
Eskişehirspor Ediz'i unutmadı... Eskişehirspor Ediz'i unutmadı... 16:41
Beşiktaş'a David Luiz müjdesi! Sözleşme imzaladı Beşiktaş'a David Luiz müjdesi! Sözleşme imzaladı 16:14
Quique Setien dönemi sona erdi! Quique Setien dönemi sona erdi! 15:58
Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular 15:57
Daha Eski
Millilerde değişiklik! F.Bahçeli yıldız sakatlandı Millilerde değişiklik! F.Bahçeli yıldız sakatlandı 15:45
Filenin Efeleri'nin fikstürü belli oldu Filenin Efeleri'nin fikstürü belli oldu 15:25
Menajeri karşı çıktı! Karar verildi Menajeri karşı çıktı! Karar verildi 15:00
Türkiye-İsrail voleybol maçı canlı Türkiye-İsrail voleybol maçı canlı 14:32
Inter'de imzalar atıldı! Inter'de imzalar atıldı! 14:31
Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı! Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı! 14:03