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Liverpool 3-1 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. İkinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan Liverpool, rakibini 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:15
Liverpool 3-1 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-1 yendi.

Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Konuk takım, 3. dakikada fileleri havalandıran Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçse de rakibine Luis Diaz'ın 27, Muhammed Salah'ın 36 ve Diogo Jota'nın 62. dakikada attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Alexis Mac Allister, 58. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

"Kırmızılar", bu sonuçla puanını 4 yaptı. Bournemouth ise bir puanda kaldı.

Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi oldu.

Günün diğer maçlarında Brighton, Wolverhampton'ı 4-1, Brentford ise Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

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