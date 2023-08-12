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Arsenal 2-1 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Londra temsilcisi sezonun ilk maçında rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:05
Arsenal 2-1 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Eddie Nketiah ve 32. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 82'de Taiwo Awoniyi kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal hanesine 3 puan yazdırdı. Nottingham ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak. Nottingham ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.

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