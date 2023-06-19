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Bournemouth'un yeni teknik direktörü Iraola oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'un yeni teknik direktörü belli oldu. Ada ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına Andoni Iraola'nın getirildiği duyuruldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 21:48
Bournemouth'un yeni teknik direktörü Iraola oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola oldu.

Gary O'Neil ile yollarını ayıran Bournemouth, aynı gün takımı çalıştıracak ismi de duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son 3 sezondur İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, daha önce ülkesinin Mirandes ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaka takımlarında da görev aldı.

Bournemouth, Premier Lig 2022-23 sezonunu 15. sırada tamamlamıştı.

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