Bournemouth'un yeni teknik direktörü Iraola oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola oldu.

Gary O'Neil ile yollarını ayıran Bournemouth, aynı gün takımı çalıştıracak ismi de duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son 3 sezondur İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, daha önce ülkesinin Mirandes ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaka takımlarında da görev aldı.

Bournemouth, Premier Lig 2022-23 sezonunu 15. sırada tamamlamıştı.