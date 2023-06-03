Manchester City - Manchester United maçı CANLI İZLE | İngiltere Federasyon Kupası Final

İngiltere Federasyon Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Kupanın finalinde iki ezeli rakip Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor.

Premier Lig'de ipi göğüsleyen, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Manchester City'de Pep Guardiola, kariyerine bir kupa daha eklemeyi hedefliyor.

Erik Ten Hag ise Manchester United'taki ilk sezonunda İngiltere Lig Kupası'nın ardından Federasyon Kupası'nı da kazanmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ortega Moreno, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Grealish, Haaland.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Varane, Shaw, Casemiro, Fred, Eriksen, Sancho, Fernandes, Rashford.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Manchester United maçı saat 17:00'de başladı. Mücadele Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanıyor.