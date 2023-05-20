Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Aston Villa maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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LIVERPOOL - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Diaz

Aston Villa

Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Luiz, McGinn; Buendia, Watkins