Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Aston Villa maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton

Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Bueno; Hwang, Neves, Lemina, Sarabia; Cunha, Costa

Aston Villa

Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Dendoncker, Luiz; McGinn, Buendia, Ramsey; Watkins