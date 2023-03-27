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Tottenham'da Antonio Conte dönemi resmen sona erdi!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Londra temsilcisinde 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Kulübün resmi hesabından yapılan duyuruda, Conte'ye teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:18
Tottenham'da Antonio Conte dönemi resmen sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Antonio Conte dönemi sona erdi. Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan İngiliz kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tottenham'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak teknik direktör Conte'nin kulüpten ayrıldığını duyuruyoruz. Conte'nin kulüpteki ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandık. Katkılarından dolayı Antonio'ya teşekkür eder, kendisine gelecekte başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibinde, sezonun kalan bölümünde İtalyan Cristian Stellini teknik direktör vekili, Ryan Mason ise yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Tottenham dışında daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştıran Conte, Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları kazanma başarısı gösterdi.

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