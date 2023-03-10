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Manchester United Tottenham'dan Harry Kane'i istiyor

Erik ten Hag yönetimindeki kırmızı-şeytanlar hücuma takviye yapmak istiyor. Forvet için ilk hedef Tottenham forması giyen yıldız oyuncu Harry Kane.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 15:10
ERDİ DEMİRKOL
Manchester United Tottenham'dan Harry Kane'i istiyor

Manchester'ın kırmızı tarafında yaz transfer döneminde hareketli haftalar yaşanması bekleniyor. Bir santrfor takviyesi yapmayı hedefleyen kırmızı-şeytanlarda Tottenham'ın forveti Harry Kane için kesenin ağzı açılacak.

Manchester Evening News'e göre; Erik ten Hag, Kane'in transferini çok istiyor. Harry Kane'in kulüpteki geleceği henüz belirsiz. Takım 15. sezonunu da kupası geçirecek. Tottenham puan tablosunda 4. ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için zorlu haftalar onları bekliyor. 3 puan arkasındaki Liverpool'un da formu günden güne yükseliyor. 2 sezon önce Manchester City'e transferi Tottenham tarafından engellenen Kane, bu sefer bu fırsatı kaçırmak istemiyor. United, Tottenham'dan son transferini Dimitar Berbatov'a 2008'de 30.7 milyon sterlin ödeyerek yapmıştı.

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