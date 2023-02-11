Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Newcastle United maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Lerma, Billing; Ouattara, Traore, Anthony; Solanke

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin