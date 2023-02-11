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Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30
Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Newcastle United maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Lerma, Billing; Ouattara, Traore, Anthony; Solanke

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

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