Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Southampton maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford

Raya; Ajer, Pinnock, Mee; Hickey, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney

Southampton

Bazunu; Bella-Kotchap, Bednarek, Salisu; Bree, Alcaraz, Diallo, Perraud; Ward-Prowse; Mara, Adams