Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Leicester City maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa

Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey

Leicester City

Ward; Castagne, Amartey, Faes, Kristiansen; Tielemans, Praet; Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho