Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.Chelsea ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Fulham maçı 3 Şubat Cuma günü saat 23:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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