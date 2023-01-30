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Enzo Fernandez'in Chelsea'ye transferi gerçekleşirse Premier Lig rekoru kırılacak!

Son dakika spor haberleri... İngiliz devi Chelsea, Benfica'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için girişimlerini sürdürüyor. Arjantinli yıldızın transferi gerçekleşirse Premier Lig rekoru kırılacak. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:26
Enzo Fernandez'in Chelsea'ye transferi gerçekleşirse Premier Lig rekoru kırılacak!

Devre arası transfer döneminde yaptığı 7 transfere toplamda 208.5 milyon Euro ödeyen Chelsea'de çalışmalar devam ediyor. Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan ve gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Chelsea, Benfica'nın Arjantili orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında genç isimlere yönelen İngiliz ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlerde bulunmuş ancak transferi sonlandıramamıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, bu transfer için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 120 milyon Euro'yu gözden çıkartmış durumda. Ancak İngiliz ekibi, bu bedeli 3 taksitte ödemek istiyor ve görüşmeler bu aşamada tıkandı. Chelsea'nin bu teklifi, fesih bedelini tek seferde almak isteyen Benfica tarafından kabul görmezken, Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif ederek serbest kalma bedelini 150 milyon Euro'ya yükseltmeyi hedefliyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE PREMIER LİG REKORU OLACAK

İngiltere'de ara transfer döneminin kapanmasına 48 saatten az bir süre kaldı. Chelsea eğer ara transfer döneminde Enzo Fernandez'i sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katarsa bu transfer, Premier Lig rekoru olacak. Premier Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli, Manchester City'nin Ağustos 2021'de Aston Villa'dan 117 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Jack Grealish'e ait.

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