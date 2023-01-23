Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'ın hedefi Zaniolo

Tottenham'ın hedefi Zaniolo

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın hedefinde, Roma'nın 23 yaşındaki futbolcusu Nicolo Zaniolo var. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Zaniolo için şartlarını zorlayacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 18:13
Tottenham'ın hedefi Zaniolo
Tottenham, devre arası transfer dönemi sona ermeden Zaniolo'yu renklerine bağlamak için İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelerine devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham ile Roma'nın, Zaniolo için görüşmelerde 30 milyon Euro civarında bir rakama anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı. İki kulübün ayrıştığı nokta ise Roma, Zaniolo'nun transferinin öncelikle belli bir miktar bedelle sezon sonuna kadar kiralık, sonrası için de zorunlu satın almayla gerçekleşmesini istiyor. Tottenham tarafı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırlarsa aktif hale gelebilecek bir maddeyi sözleşmeye dahil etmek, aksi durumda ise maddenin zorunlu değil, isteğe bağlı olmasını talep ediyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü Spezia ile oynanan karşılaşma sonrası Zaniolo transferiyle ilgili sorulan soruya, "Zaniolo gitmek istediğini söyledi ama bu ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bunu söylüyorum çünkü o önemli bir oyuncu ve transfer piyasasında önemli bir değeri var. Masaya gelen teklifler ne kendisine ne de kulübe yakışmıyor. Bu yüzden şubatta burada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zaniolo, bu sezon tüm kulvarlarda Roma formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.

DİĞER
Güzel şarkıcı Sibel Can servetine servet katmaya devam ediyor! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı!
Hadise'nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: "O adam kim?"
F.Bahçe'de sol bek transferinde mutlu son!
Başakşehir Fırtına'nın eski oyuncusu ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU ve Bayern Disasi'nin peşinde
Disasi paylaşılamıyor! ManU ve Bayern peşinde
İftar ezanı kaçta okunuyor? 23 Ocak iftar vakti
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'ı bekliyor! Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'ı bekliyor! 18:18
Daniel Alves başka bir hapishaneye nakledildi Daniel Alves başka bir hapishaneye nakledildi 18:13
ManU ve Bayern Disasi'nin peşinde ManU ve Bayern Disasi'nin peşinde 18:08
Tottenham'ın hedefi Zaniolo Tottenham'ın hedefi Zaniolo 18:06
Kvaratskhelia performansıyla dikkat çekiyor Kvaratskhelia performansıyla dikkat çekiyor 18:05
Djokovic çeyrek finale yükseldi Djokovic çeyrek finale yükseldi 18:03
Daha Eski
Hatayspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor Hatayspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor 18:01
Yusuf Yazıcı geri döndü! Yusuf Yazıcı geri döndü! 18:00
Galatasaray'da divan tarihi belli oldu! Galatasaray'da divan tarihi belli oldu! 17:59
Trabzonspor'da yüzler gülüyor Trabzonspor'da yüzler gülüyor 17:58
Başakşehir Fırtına'nın eski oyuncusu ile anlaştı! Başakşehir Fırtına'nın eski oyuncusu ile anlaştı! 17:57
Taha Akgül'ün hedefi '10' Taha Akgül'ün hedefi '10' 17:57