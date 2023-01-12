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Fulham Chelsea: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasının erteleme maçında Fulham ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi Fulham 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 01:02
Fulham Chelsea: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

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