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Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 10:43
Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Tottenham maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Clyne, Guehi, Andersen, Ward; Olise, Doucoure, Schlupp; Ayew, Zaha, Eze

Tottenham

Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Skipp, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son

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