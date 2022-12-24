Kalvin Phillips Guardiola'yı kızdırdı! Akıllara Ozan Tufan geldi

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve Lig Kupası'nda gol düellosunu kazanarak çeyrek finale yükseldi. Ancak alınan galibiyete rağmen Manchester City'de Kalvin Phillips krizi yaşandı.

Milliyet'te yer alan habere göre sezon başında büyük umutlarla transfer edilen futbolcu Dünya Kupası dönüşü teknik direktör Pep Guardiola'nın sabrını taşırdı. Yaşananlar Ozan Tufan'ın Fenerbahçe dönemini akıllara getirdi.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Sezon başından bu yana sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kalvin Phillips, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Manchester City'de yalnızca 4 maça çıkabilmişti. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için çaba sarf etmişti. Phillips, teknik direktör Gareth Southgate'in kadrosunda yer almayı başarmıştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİLER

2022 Dünya Kupası'nda erken final olarak nitelendirilen çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Fransa, Al Bayt Stadı'nda kozlarını paylaşmıştı. Nefesleri kesen maçtan 2-1galip ayrılan Fransa, İngiltere'yi elemişti.