Newcastle United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Newcastle United - Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Brentford 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1 MAX'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Guimaraes, S. Longstaff; Almiron, Wilson, Fraser

Brentford

Raya; Hickey, Ajer, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa