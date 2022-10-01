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Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fulham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 13:01
Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Fulham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Newcastle United 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

FULHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Ream; Reed, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic

Newcastle United

Pope; Trippier, Botman, Burn, Targett; Willock, S. Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Fraser

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