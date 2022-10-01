Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Chelsea 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Mateta, Zaha

Chelsea

Kepa; Fofana, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Aubameyang, Sterling