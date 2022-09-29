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Chelsea'den yeni yapılanma! Portekiz ekibi Portimonense'yi satın alıyorlar

İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Chelsea, Mancehester City'nin de içinde bulunduğu City Football Grup benzeri bir yapılanmaya imza atmak üzere. Mavilerin başkanı Patron Todd Boehly'nin girişimlere başladığı aktarıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:04
Chelsea'den yeni yapılanma! Portekiz ekibi Portimonense'yi satın alıyorlar

Rus iş adamı Roman Abramovich'ten devralındıktan sonra yeni bir yapılanmaya giden İngiliz ekibi Chelsea'de yeni patron Todd Boehly, pilot kulüp projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Boehly'nin Chelsea için tıpkı Manchester City'nin sahiplerinin oluşturduğu yapıyı kurmak istediği öğrenildi. City Football Group, Manchester City dahil olmak üzere 12 kulübe sahip durumda. Chelsea'nin yeni yönetimi de Portekiz'den bu doğrultuda bir kulüp almak için devreye girmiş durumda.
Evenin Standard'ın haberine göre Londra ekibi Portekiz takımlarından Portimonense'yi bünyesine katacak. Taraflar arasında satış için uzun süredir temaslar sürmekte.

2017'de Portekiz'de en üst lige çıkma başarısı gösteren Portimonense, buradaki aralıksız altınco sezonunu geride bırakırken Paulo Sergio antrenörlüğündeki takım ligde 7 haftanın ardından topladığı 15 puanla dördüncü sırada yer almakta.

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