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Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea'ye transfer oldu

Son dakika transfer haberleri... Katalan devi Barcelona'da forma giyen Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang, 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 07:57
Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea'ye transfer oldu

İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang flaş bir transfere imza attı. Gabonlu golcü, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer oldu.

Maviler'in bu transfer için Barça'ya 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Premier Lig'de daha önce Arsenal forması giymişti.

Gabon Milli Takımı ile 73 karşılaşmada görev alan Aubameyang, 30 kez rakip fileleri sarstı.

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