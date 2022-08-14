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Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Nottingham Forest ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 10:58 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:00
Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Nottingham Forest ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - West Ham United maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 16:00 beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Niakhate, McKenna; Williams, O'Brien, Mangala, Toffolo; Lingard; Awoniyi, Johnson

West Ham United: Fabianski; Coufal, Johnson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio

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