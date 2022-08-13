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Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Manchester City - Bournemouth karşılaşmasının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00
Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bournemouth maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Manchester City - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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