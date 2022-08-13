Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bournemouth maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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